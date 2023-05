Rotas dos ônibus 675 e 006 serão alteradas a partir do dia 1º de junho em Manaus

A partir da próxima quarta-feira (1º), haverá alteração no itinerário das linhas de ônibus 006 e 675, que servem aos usuários das zonas leste e oeste de Manaus. As linhas percorrem áreas próximas à Avenida do Turismo, conjuntos Alphaville e Jardim Versalles, como também a marina do Davi. O objetivo da medida é proporcionar opções de deslocamento para os passageiros que utilizam essas linhas.

A partir de agora, a linha 675 que parte do Terminal 5, localizado no bairro São José, na zona leste, com destino ao complexo viário da Ponta Negra, na zona oeste, terá uma modificação em seu itinerário. Ela passará a atender os usuários das vias do conjunto Alphaville, no sentido Ponta Negra/T5. Com essa mudança, a linha 006 deixará de fazer esse percurso específico.

As linhas 003 e 006 serão incorporadas e passará a ser denominada 006. A linha realizará o percurso da Estação de Transferência 2, na avenida Constantino Nery, em direção à marina do Davi, por dentro do bairro Alvorada e Jardim Versalles, na zona oeste. Com a mudança, os ônibus vão atender os passageiros do entorno da avenida do Turismo, Sócrates Bomfim, marina Tauá, estrada do Cetur e praia Dourada.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reforça que as linhas irão operar para atender os usuários nos horários normais e também nos horários de pico, pela manhã e tarde.

Redação AM POST