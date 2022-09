Rotavírus humano ataca crianças em Manaus e prefeitura disponibiliza 171 salas de vacinação; confira

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus alerta a população sobre a importância da vacinação infantil contra o rotavírus humano, que pode causar diarreia grave em crianças sem a proteção. O imunizante contra o rotavírus é ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em 171 salas de vacinas, distribuídas em todas as zonas geográficas da capital.

A vacina, uma das mais tradicionais do calendário básico, também tem sido afetada pela baixa procura por pais e responsáveis. A cobertura vacinal do rotavírus é de 72,6% na capital, de acordo com dados do primeiro quadrimestre do ano, sendo que a meta é de 90%.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, informa que o cenário de baixa cobertura vacinal está afetando todo o país há pelo menos cinco anos, em relação a quase todos os imunizantes do calendário básico. No caso do rotavírus, crianças menores de cinco anos são as mais vulneráveis para contrair as formas graves do vírus.

“O rotavírus é uma infecção que causa gastroenterite aguda e pode ser transmitido pelo consumo de água e alimentos contaminados, ou contato direto com pessoas doentes ou objetos contaminados. Ou seja, é muito fácil nossas crianças estarem brincando e serem infectadas pelo vírus. Mas se estiverem devidamente vacinadas, elas vão estar protegidas”, disse o subsecretário.

Djalma ressalta que a vacina deve ser administrada em duas doses, sendo a primeira aos dois meses de vida e a segunda aos quatro meses. Os pais devem comparecer a qualquer sala de vacina portando documento oficial de identificação e a caderneta de imunização.

“A Semsa está se mobilizando de diversas formas para fazer com que as crianças da nossa cidade sejam vacinadas, e assim diminua a vulnerabilidade delas para as doenças imunopreveníveis. Precisamos do envolvimento de toda sociedade nesse trabalho, levando as crianças até os postos, e orientando as pessoas que vivem ao seu redor, estimulando que o nosso povo recupere a confiança nas vacinas”, conta Djalma.

A vacina contra o rotavírus é ofertada gratuitamente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), nas 171 salas de vacina da Semsa. A lista com endereços e horários pode ser conferida no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Sensibilização

A Semsa está intensificando o uso das redes sociais para levar informações ao público, seguras e de fácil compreensão de todos, sobre os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, seus esquemas vacinais, e quais perigos eles combatem. Até então, já foram publicados cards sobre a Poliomielite, Pentavalente, Febre Amarela e Rotavírus.

O público pode acompanhar, tirar dúvidas e compartilhar com sua rede de amigos acessando os perfis oficiais da Semsa nas redes sociais, sendo @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.