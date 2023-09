Rua fica interditada e bairros sem água após rompimento de tubulação em Manaus

Manaus/AM – Alguns bairros da zona sul de Manaus estão sem água nesta quarta-feira (27), após ocorrer um vazamento na rede de distribuição, localizada na avenida Marciano Armond, bairro Cachoeirinha, em Manaus. Uma faixa da via foi interditada, para a execução do serviço.

Em nota a Águas de Manaus informa que está com equipes atuando na correção, e que por conta do serviço emergencial, o sistema hidráulico que passa pela região precisou ser paralisado.

Os bairros Japiim, Raiz, São Francisco, Japinlândia, São Sebastião e Petropolis, podem apresentar oscilações de abastecimento de água.

A previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o fim do dia, com a via sendo liberada e recapeada no período da noite. O abastecimento de água na área impactada estará normalizado gradativamente, logo que a manutenção da tubulação for concluída.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para orientar os motoristas e garantir o trânsito seguro. A rua Tito Bittencourt está parcialmente interditada, e os motoristas devem seguir pela rua Clarim de Queiroz para acesso à General Glicério.

O diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus (Ageman), Elson Andrade Ferreira, determinou que a empresa preste esclarecimentos a respeito das causas do rompimento, visto que problemas semelhantes já ocorreram na mesma localidade.

A Ageman orienta os usuários dos bairros afetados que reservem água.

A Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada nos canais oficiais: 0800-092-0195 (SAC e WhatsApp), site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP.

Redação AM POST