Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará, entre os dias 22/7 e 30/7, interdição temporária da rua Waldemar Jardim Maués, no conjunto Colônia Japonesa, zona Norte da cidade. A medida se faz necessária para que a Águas de Manaus possa instalar tubulações de água e esgoto ao longo da via. A expectativa é de que as obras durem oito dias e apenas os moradores terão permissão para acessar os locais.

No Colônia Japonesa, as obras terão início a partir deste sábado, 22/7. A rua Waldemar Jardim Maués será interditada totalmente no trecho entre a rua Heisei e a avenida Nathan Xavier de Albuquerque. Apenas os moradores terão acesso ao local.

Devido a interdição da rua, o trânsito e o transporte coletivo sofrerão alterações com desvio de itinerário.

As linhas 073 e 461, no sentido bairro/Centro, durante a interdição, seguirão da avenida Nathan Xavier até a avenida Governador José Lindoso, seguindo pela rua Heisei, e retornando na rua Waldemar Jardim Maués após o trecho interditado e segue o itinerário normal.

No sentido Centro/bairro, as linhas 073 e 461 vão seguir normalmente até a avenida Nathan Xavier, avenida Governador José Lindoso, rua Heisei, rua Waldemar Jardim Maués e segue normal o itinerário.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar condutores quanto a opções de desvios. Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo Disque-Trânsito 0800 092 1188.

Redação AM POST