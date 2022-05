Rua no Centro de Manaus é interditada devido a cheia do rio Negro

Redação AM POST

A rua Barão de São Domingos, no cruzamento com a rua Pedro Botelho, Centro, foi interditada na tarde desta segunda-feira, 30/5, pela Prefeitura de Manaus, como consequência do avanço da cheia do rio Negro. Agentes de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fazem o monitoramento do local, controlando a circulação no entorno das vias interditadas.

“A partir de hoje interditamos a rua Barão de São Domingos com os divisores de pista, para bloquear o acesso de qualquer tipo de veículos. Os motoristas deverão seguir reto pela rua Pedro Botelho. Os agentes estarão aqui para orientar os condutores e só será permitido o acesso de pedestres aqui no local”, informou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Para evitar o trecho interditado, o condutor deve seguir em frente pela rua Pedro Botelho, acessar a avenida Lourenço da Silva Braga, onde terá opções para sair do Centro pelas avenidas Joaquim Nabuco ou Floriano Peixoto. Além da rua Barão de São Domingos, a rua dos Barés também está interditada, no trecho entre a avenida Joaquim Nabuco e Pedro Botelho.

O IMMU orienta que os motoristas evitem trafegar pelas ruas do centro da cidade comprometidas pela cheia. Agentes de Trânsito estão monitorando as áreas e só farão novas interdições caso o avanço do rio Negro interfira na segurança de condutores e pedestres.