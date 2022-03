Rua no Centro de Manaus será interditada neste domingo; Veja como ficará trânsito

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar um trecho da rua Tapajós, no Centro, para que um hospital realize o içamento com um guindaste de um aparelho de ultrassonografia no local. O fechamento de parte da via acontecerá no domingo, 27/3, de 15h até as 5h de segunda-feira, 28.

“A interdição será temporária, para que os aparelhos do hospital possam ser instalados. Nossos agentes estarão no local para fazer o desvio no trânsito e orientar os motoristas”, informou o diretor de Operações de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari.

Durante o período da interdição, os condutores que se deslocam no sentido bairro/Centro, na avenida Tarumã, serão desviados pelos agentes de trânsito para seguirem pela avenida Getúlio Vargas e depois acessar a avenida Leonardo Malcher.

O IMMU orienta à população que precisar acessar os empreendimentos na rua Tapajós, que procurem estacionamentos no entorno da rua. Apenas pedestres terão acesso ao local interditado.

Transportes

As linhas de ônibus 100, 203, 205, 207, 209, 214, 223, 227, 422, 427, 439, 442, 600 e 676, também serão desviadas para as avenidas Getúlio Vargas e Leonardo Malcher. Os motoristas terão como opção de parada o ponto de ônibus em frente ao prédio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).