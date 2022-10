Ruas do bairro Monte Sião recebem serviços de recuperação asfáltica da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

Abandonadas há mais de dez anos, as ruas do bairro Monte Sião, na zona Leste da capital, recebem serviços de recuperação asfáltica da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Nesta sexta-feira, 14/10, as equipes atuaram nas ruas 15 e 16, cada uma com 70 metros de extensão, recebendo 50 toneladas de massa asfáltica, cada.

Continua depois da Publicidade

As vias estavam completamente intrafegáveis e, assim que foi acionada pelos moradores, a Prefeitura de Manaus, por determinação do prefeito David Almeida e do secretário de Obras, Renato Júnior, fez um levantamento dos serviços necessários para recuperar a infraestrutura nessas vias, e as máquinas entraram para fazer a recuperação do pavimento.

O engenheiro Wankson Ênio, fiscal da obra, afirma que o pedido foi atendido de forma emergencial.

“Seguimos a determinação do prefeito David Almeida e do secretário Renato Júnior de, principalmente, ouvir as pessoas. Em todos os bairros da cidade, os moradores atuam como fiscais, porque eles que vivem a realidade nesses locais. Mais uma vez, a prefeitura atendeu a solicitação e, imediatamente, entramos nessas vias do bairro Monte Sião, para recuperar a infraestrutura e trazer de volta a trafegabilidade a essas pessoas”, afirmou o engenheiro.

Continua depois da Publicidade

No local, além de residências, há diversos estabelecimentos comerciais que estavam com as vendas comprometidas pela total falta de trafegabilidade.

“Aqui no nosso bairro, a rua 16 é uma via principal de ônibus, e como ela ficou cheia de buracos, foi interditada, os ônibus passaram a circular na rua 15, que, no período de chuvas começou a ficar cheia de buracos também, ou seja, perdemos asfalto em duas vias, mas assim que solicitamos apoio da prefeitura, fomos logo atendidos e eu agradeço muito ao prefeito por isso”, afirmou o comerciante José do Amaral.

Continua depois da Publicidade

Uma equipe com 30 homens trabalha nas duas vias, utilizando máquinas retroescavadeiras, rolos compactadores e caçambas trucadas. As ruas 15 e 16 serão entregues aos moradores do bairro Monte Sião ainda nessa quinta-feira, com toda a estrutura asfáltica recuperada.