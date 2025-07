Ruas do Jorge Teixeira recebem asfaltamento e moradores comemoram melhorias em Manaus

Notícias de Manaus – Moradores do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, estão vivenciando uma transformação significativa nas ruas da 3ª etapa. Nesta terça-feira (29), equipes de obras intensificaram os trabalhos de recuperação viária com ações simultâneas de tapa-buraco e aplicação de asfalto novo em trechos críticos, dentro das metas estabelecidas pelo “Plano de Verão 2025”.

A rua Tamoatá, que sofria com buracos, lama e dificuldade de tráfego, começou a receber uma nova camada asfáltica. O impacto foi imediato para quem depende da via diariamente. A moradora Suzi Eliziário, que acompanhou o início dos serviços, celebrou a mudança. “Minha rua ficou top. A gente desviava como podia. Agora ficou lisinha. Até pulei de alegria quando vi as máquinas chegando”, disse, empolgada com a melhoria.

Além da Tamoatá, a rua Baru também entrou na programação emergencial. O asfalto desgastado e as crateras ao longo da via comprometiam o fluxo de veículos e pedestres. Com a recuperação, a mobilidade foi restabelecida e o cenário urbano melhorado para quem mora ou transita na região.

Outro ponto que recebeu atenção foi a rua Cupiubas, que concentra grande circulação por abrigar uma escola. O estado precário da via gerava transtornos especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. As obras em andamento devem garantir mais segurança para pais, alunos e motoristas que trafegam pelo local diariamente.

Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Renato Junior, os investimentos em infraestrutura viária nos bairros são fundamentais para manter o funcionamento seguro e eficiente da cidade. “Recuperar as ruas dos bairros é uma das prioridades da nossa gestão. São esses acessos que movimentam a cidade no dia a dia: onde circulam as famílias, os estudantes, os trabalhadores. O Plano de Verão não para. Estamos com equipes em todas as zonas, garantindo trafegabilidade, segurança e respeito com a população”, destacou.

O “Plano de Verão” atua com frentes de obras simultâneas, priorizando vias em estado crítico, aproveitando o período seco para acelerar os serviços. A expectativa é de que, com as condições climáticas favoráveis, o número de ruas recuperadas aumente de forma significativa até o final do ano, oferecendo à população manauara vias mais seguras e adequadas.