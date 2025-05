Ruivinha de Marte faz alerta a seguidores sobre perfil falso no Privacy

Ruivinha, já havia se manifestado no mês passado, e dito que criminosos estão utilizando sua imagem com uso de inteligência artificial e nome de maneira criminosa, associando-os, sem qualquer autorização, à plataforma Privacy. “Estão afirmando falsamente que estou vendendo fotos de conteúdo erótico. Ressalto que nunca autorizei a criação, manipulação ou disseminação de qualquer material dessa natureza”, destacou a influenciadora em seu perfil oficial.

