Saiba como participar da Campanha Nota Premiada Manaus que vai aumentar premiações neste ano; confira

Redação AM POST*

Para fomentar ainda mais a Campanha Nota Premiada Manaus neste ano, a Prefeitura de Manaus aumentará as premiações destinadas aos cidadãos participantes, assim como a porcentagem de premiação das instituições sociais indicadas. Agora, as premiações mensais somarão R$ 150 mil, R$ 38 mil a mais que o ano passado. O prêmio especial anual também recebeu incremento e passou de R$ 50 mil para R$ 100 mil. O cronograma dos sorteios de 2023 será divulgado em breve pela Semef.

O cidadão que ainda não está inscrito e deseja participar da campanha Nota Premiada Manaus pode acessar a página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br) para realizar o cadastro e indicar uma instituição de assistência social que deseja ajudar, caso venha a ser contemplado.

Realizado o cadastro, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços, que podem ser exigidas em quaisquer estabelecimentos prestadores de serviços da capital como: escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros.

Valor milionário em 2022

Em 12 sorteios realizados em 2022, a Prefeitura de Manaus distribuiu 648 premiações da Campanha Nota Premiada Manaus, que totalizou mais de R$ 1,3 milhão. Do total, 324 foram premiações sociais, indicadas pelos cidadãos que se inscreveram na campanha e foram contemplados. Os recursos destinados às ações sociais somaram R$ 384 mil. Nesta sexta-feira, 20/1, foi feita a entrega dos cheques simbólicos aos vencedores do último sorteio de 2022.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, que coordena a campanha, destacou a importância dessa ação como ferramenta do Programa de Educação Fiscal do Município. “A campanha é um sucesso e vamos entrar mais um ano sorteando prêmios em dinheiro aos cidadãos que exigem a Nota Fiscal de Serviço com CPF e pratica cidadania”.

Com a ajuda da campanha, em 2022, a Prefeitura de Manaus bateu uma marca de arrecadação jamais alcançada pela receita provinda do Imposto Sobre Serviço (ISS). Pela primeira vez os números de arrecadação registrados pelo imposto passaram da marca de R$ 1 bilhão. O resultado contribuiu com a evolução de 20% do ISS no último ano. “Dessa forma, garantimos mais recursos para subsidiar as ações da prefeitura nas áreas de educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outras”, apontou o subsecretário.

Sorteio

Os ganhadores do último sorteio de 2022 da campanha Nota Premiada Manaus receberam seus cheques simbólicos nesta sexta-feira, em cerimônia realizada na sede do Manaus Atende da avenida Japurá, Centro. Neste sorteio, de nº 202225, a Prefeitura de Manaus distribuiu mais 27 prêmios a cidadãos e instituições sociais, que somaram R$ 112 mil.

A maior premiação, no valor de R$ 20 mil, foi entregue a Marcelo Guenji Otani. Ele indicou o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (Gacc-AM) para receber a premiação social de R$ 8 mil, que equivale a 40% do prêmio principal.

A relação completa com os contemplados desse sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores.