Saiba como participar da palestra sobre ‘Formalização do MEI’ em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta 100 vagas para mais uma atividade on-line e gratuita do projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”. A palestra “Formalização do MEI’” será ministrada pela analista técnica do Sebrae Amazonas, Ariadne Teixeira, na próxima segunda-feira, 22/8, das 14h às 15h30 (horário Manaus), pela plataforma Microsoft Teams.

Os interessados devem acessar o link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br e realizar a inscrição, que já está aberta, até as 10h da próxima segunda-feira, 22/8. É de inteira responsabilidade do candidato ter um celular, notebook ou tablet com sinal de internet, para acessar a programação. Os certificados serão enviados em até 48 horas após a palestra.

“Temos hoje muitos microempreendedores não formalizados na nossa cidade, seja por falta de tempo ou acesso à informação, porém é imprescindível tanto para a segurança do empreendedor quanto da economia local, que tudo seja feito com legalidade. Por isso, o tema desta nova edição do projeto vai trazer uma especialista para esclarecer todas as dúvidas do público”, destacou o assessor técnico do Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, André Maia.

Palestrante

Ariadne Teixeira é formada em pedagogia e pós-graduada em Gestão e Desenvolvimento de Projetos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Atua como analista técnica do Sebrae Amazonas há mais de 29 anos, realizando palestras sobre formalização do MEI e comportamento empreendedor.

Projeto

O projeto “Conexão de Aprendizagem: Visando Oportunidades”, executado na gestão do prefeito David Almeida, tem o objetivo de abordar temas atuais, relacionados a assuntos que estão em pauta, nas respectivas áreas de conhecimento no mercado de trabalho e empreendedorismo.

As atividades são voltadas a jovens a partir dos 16 anos em busca do primeiro emprego, universitários, candidatos cadastrados no Sine Manaus, profissionais em busca de qualificação e empreendedores que queiram se capacitar.