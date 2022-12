Saiba como vai ser o funcionamento das delegacias na véspera e feriado de Natal em Manaus

Redação AM POST*

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que neste final de semana, véspera e feriado de Natal, sábado e domingo (24 e 25/12), as centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai) irão funcionar em regime de plantão 24h.

A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e a de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) funcionarão atendendo registro de ocorrência da área de atuação da unidade especializada.

Nesta operação de Natal, as unidades policiais contarão com um reforço no efetivo, para que o atendimento seja mais eficiente à população.

Neste período, as ocorrências também podem ser registradas na Delegacia Virtual, pelo endereço delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais na segunda-feira (26/12), das 8h às 17h.