Saiba como vão funcionar hospitais e delegacias no feriado de Ano Novo em Manaus

Redação AM POST

Durante o ponto facultativo da sexta-feira (31/12) e o feriado de Ano Novo, no sábado (1º/01), os atendimentos de urgência e emergência da rede estadual de saúde funcionarão normalmente. Já os serviços de segurança, assim como o Hemocentro e alguns espaços culturais, terão seus horários de funcionamento alterados.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante a sexta-feira e o sábado.

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER). O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do Estado.

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas retornam às atividades na segunda-feira (03/01).

Hemocentro – A coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) não funcionará no sábado nem no domingo (02/02). A partir da segunda-feira (03/01), interessados em doar sangue podem comparecer à sede do Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Segurança – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que, nos pontos facultativos decretados pelo Estado, bem como no feriado de Finados, as Centrais de Flagrantes – no 1°, 6°, 14° e 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) – e os plantões das Especializadas – Homicídios e Sequestros (DEHS), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Roubo e Furto de Veículos (DERFV), Crimes contra o Turita (DECCT) e Crimes contra a Mulher (DECCM)-Plantão de Vulneráveis – irão funcionar normalmente, em regime de plantão 24h.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais, a partir do próximo dia útil, na segunda-feira (03/01), das 8h às 17h.

Espaços culturais – Todos os espaços culturais coordenados pelo Governo do Amazonas não funcionarão de sexta-feira (31/12) a domingo (02/01). As visitações retomam normalmente na segunda-feira (03/01).