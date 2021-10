Saiba como vão funcionar hospitais, SPAs e serviços de segurança durante pontos facultativos no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Governo do Amazonas irá manter os serviços essenciais de saúde durante o feriado de Finados, na terça-feira (02/11) e os pontos facultativos de quinta (28/10), sexta (29/10) e segunda (1º/11), decretados pelo governador Wilson Lima na terça-feira (26/10). Serviços de segurança, como atendimento em delegacias, e visitação de espaços culturais terão o funcionamento alterado nestes dias e no final de semana.

Continua depois da Publicidade

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas.

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis), Centros de Atenção Integral à Criança (Caics) e Policlínicas retornam às atividades na quarta-feira (03/11).

Continua depois da Publicidade

Hemocentro – A coleta de sangue da Fundação Hemoam terá funcionamento especial durante os pontos facultativos e o feriado. A medida visa garantir o equilíbrio do estoque de bolsas de sangue para atender as demandas da capital e do interior do estado.

A coleta na sede do Hemoam funcionará normalmente de quinta-feira (28/10) a sábado (30/10), das 7h às 18h. No domingo não haverá funcionamento do hemocentro. Na segunda-feira (1º/11), o hemocentro estará aberto das 7h às 18h. Na terça-feira (02/10), feriado de Finados, não haverá coleta.

Continua depois da Publicidade

Os interessados em doar sangue podem comparecer à sede da FHemoam, localizada na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Durante os dias de pontos facultativos e o feriado não haverá atendimento ambulatorial e laboratorial na fundação.

Continua depois da Publicidade

Educação – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou que retornará com as atividades apenas no próximo dia útil, na quarta-feira (03/11), promovendo a compensação das horas normais de ensino, se houver necessidade.

Segurança – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informa que, nos pontos facultativos decretados pelo Estado, bem como no feriado de Finados, as Centrais de Flagrantes – no 1°, 6°, 14° e 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) – e os plantões das Especializadas – Homicídios e Sequestros (DEHS), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Roubo e Furto de Veículos (DERFV), Crimes contra o Turita (DECCT) e Crimes contra a Mulher (DECCM) – Plantão de Vulneráveis – irão funcionar normalmente, em regime de plantão 24h.

Os demais Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas retomarão suas atividades normais, a partir do próximo dia útil, na quarta-feira (03/11), das 8h às 17h.

Espaços culturais – Todos os espaços culturais coordenados pelo Governo do Amazonas funcionarão normalmente até o sábado (30/10). Na segunda e terça-feira (1º e 02/11), os espaços não abrirão para a visitação do público. Confira os horários: