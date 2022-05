Saiba quais benefícios convênio para aquisição de 12 ônibus elétricos vai trazer para Manaus

Redação AM POST

Melhoria na qualidade do ar e da saúde pública, redução de ruídos, não emissão de poluentes e diminuição do custo relativo ao consumo de combustíveis e lubrificantes foram os benefícios destacados pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que acompanharam nesta terça-feira (24/5), a assinatura do termo de convênio para aquisição de 12 ônibus elétricos que vão ser incorporados na frota do sistema de transporte urbano da capital.

O encontro, para firmar a compra dos veículos, que será feita por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e Prefeitura, aconteceu nesta terça-feira, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste.

O convênio tem como objetivo adquirir os primeiros ônibus 100% elétricos e com zero emissão de poluentes para a frota convencional em circulação na cidade e faz parte do pacote que contempla os investimentos na Mobilidade Urbana firmado entre Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado.

Para o presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da CMM, vereador Rosinaldo Bual (PMN), a aquisição deste modal elétrico, além de trazer inovação, começa a colocar Manaus em um cenário ecológico de destaque no país. “Tenho a certeza que em breve nós teremos um modelo de referência, e como nós somos vistos como pulmão do mundo, nada mais sensato que materializar isso por meio de nossos veículos de transporte de massa”, disse.

Opinião compartilhada pelo corregedor da CMM, vereador Jaildo Oliveira (PCdoB) que representou a Casa Legislativa na mesa de cerimônia do evento. Ele explicou que esses ônibus são menos barulhentos e não despejarão carbono na atmosfera, dando mais qualidade de vida para os moradores. “São muitos os benefícios que serão atingidos com a aquisição desses veículos que serão os primeiros de uma frota que chegará a mil, ou seja, nossa capital está avançando e com enorme responsabilidade ambiental”, enfatizou.

O vereador Everton Assis (União), recordou as viagens feitas pela Comissão de Transportes a outras cidades, a fim de conhecer os modais utilizados e enfatizou a abertura dada pelo prefeito David Almeida (Avante) em receber as sugestões levadas pelos parlamentares. “Nós conhecemos vários modelos de transporte e creio que esse é o ideal para nossa cidade. É muito bom saber que o prefeito tem recebido as ideias e propostas dos vereadores, isso só faz com que Manaus avance cada vez mais”.

Licitação

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o repasse de R$ 34,9 milhões para a Prefeitura de Manaus adquirir 12 ônibus elétricos que serão empregados no transporte público da capital. Por conta da tecnologia, os veículos não emitem poluentes atmosféricos.

O convênio foi formalizado por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), e tem valor global de R$ 35,4 milhões, incluindo contrapartida da prefeitura.

A inclusão do transporte público “limpo” é uma das ações previstas no Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

O projeto para aquisição de ônibus elétricos é baseado nas metas que o Governo do Amazonas assumiu por meio da iniciativa Race to Zero – ou Corrida ao Zero, em português. A iniciativa reúne governos nacionais e subnacionais, empresas e instituições que se comprometem a zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

A iniciativa também atende à Trajetória Estadual de Descarbonização, um estudo técnico do Estado que reúne um conjunto de medidas necessárias para redução de emissões. Os primeiros ônibus elétricos irão passar por um estudo comparativo, por meio da Prefeitura, no intuito de quantificar o benefício financeiro e ambiental do investimento.