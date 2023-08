Saiba quais objetos não são permitidos no ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulga a relação de itens que não serão permitidos durante o festival de artes integradas “#SouManaus Passo a Paço 2023”, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico da cidade.

A estrutura do #SouManaus 2023 foi planejada para proporcionar uma experiência única aos participantes. O festival conta com sete palcos espalhados pelo local, cada um com uma programação diferente. Além disso, há áreas de alimentação, feira de artesanato sustentável, espaço moda, teatro, banheiros e três Centros de Atendimentos aos Turistas e à População (CATP).

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, destaca que medidas de segurança foram reforçadas nesta edição. “O balanço da última edição nos mostrou a necessidade de robustecer a segurança para o conforto de todos, incluindo o controle de acesso aos palcos localizados dentro do porto de Manaus, como determina o Plano Nacional de Segurança Pública Portuária (PSPP), que estabelece as diretrizes e processos que garantem a segurança das pessoas e das instalações em toda a área do porto”, explica Cardoso.

A segurança é uma prioridade no #SouManaus 2023. A organização do evento conta com uma equipe de profissionais treinados, que atuam tanto na entrada quanto dentro do festival. Além disso, há postos de atendimento médico e ambulâncias disponíveis para qualquer eventualidade.

E, para garantir a tranquilidade dos participantes, é proibida a entrada com objetos cortantes, armas, drogas ou qualquer item que possa colocar em risco a segurança dos presentes. Também é realizado um rigoroso controle de acesso, com revistas e detectores de metais.

É importante destacar que o festival possui um espaço reservado para pessoas com necessidades especiais, garantindo que todos possam aproveitar o evento de forma segura e confortável.

Lista de objetos não permitidos dentro do perímetro do festival #SouManaus

· embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo tupperware);

· latas;

· capacetes;

· armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes etc.);

· cadeiras/banquinhos;

· guarda-chuvas;

· objetos pontiagudos;

· objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

· fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

· objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

· bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

· skate, bicicleta (haverá um bicicletário instalado no estacionamento da igreja da Matriz) ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

· isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

· bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

· itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

· substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

· bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais;

· drones de qualquer tipo;

· não será permitido o acesso com alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança;

· o cidadão que não se submeter às inspeções, revistas e remoção dos objetos não autorizados na entrada do “#SouManaus Passo a Paço 2023” ficará de fora do festival.

INFORMAÇÕES GERAIS

· Não é permitida a entrada ou permanência no #SouManaus de qualquer pessoa que demonstre comportamento violento, agressivo ou contrário à ordem pública ou que se recuse a se desfazer de objetos não permitidos ou não autorizados.

· Não é permitida a entrada de animais no #SouManaus, exceto cães-guia devidamente identificados, que visem a atender portadores de deficiência visual.

· A classificação etária do evento é de 16 anos. A entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais (ascendentes ou colaterais até o 4º grau) com devida comprovação legal.

· Por orientação do Conselho Tutelar, informamos aos pais e responsáveis que não é permitido a permanência no evento após as 22h de crianças menores de 5 anos, mesmo acompanhadas, ficando o descumprimento sujeito à fiscalização e aplicação de medidas cabíveis pelas autoridades competentes.

· É expressamente proibido vender, ofertar, fornecer, servir, ministrar, entregar e permitir, ainda que gratuitamente, o consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos de idade. O infrator responderá por crime, punível com pena de detenção de 2 a 4 anos e multa (artigo 81 e 243, Lei 8.069/90, com a redação da Lei 13.106/2015).

· Todos os frequentadores do #SouManaus, inclusive menores de 18 anos incompletos, deverão portar documento de identificação com foto, que poderá ser solicitado, a qualquer momento, por agentes da organização e/ou pelas autoridades policiais presentes, para comprovação da idade e do responsável legal.

