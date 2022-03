Saiba quais os postos de inscrição para o programa ‘Kit Pneus’ em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulgou, nesta quinta-feira, 10/3, os três postos de inscrição presencial para o programa “Kit Pneus”, lançado no último domingo, 6/3, pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

Os profissionais dos modais de táxi, mototáxi, táxi-frete, motoboys e de condução escolar podem comparecer aos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Norte, para a realização do cadastro. O terceiro centro de apoio fica no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), situado na rua Urucará, Cachoeirinha, zona Sul.

“É importante disponibilizar essas redes de apoio para os profissionais garantirem a sua inscrição com segurança. Essa é uma etapa extremamente necessária para esses trabalhadores. Então, o quanto antes, esse cadastro precisa ser feito”, disse o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O cadastro para aderir ao programa Kit Pneus ficará disponível durante 10 dias, após o lançamento. Nas primeiras horas foram realizadas cerca de mil inscrições. O projeto vai contemplar um jogo de pneus para as cinco categorias. É necessário que os trabalhadores estejam regularizados junto ao sindicato de cada categoria e juntos aos órgãos fiscalizadores do município e do Estado.

As inscrições on-line devem ser realizadas pelo link https://kitpneu.manaus.am.gov.br/cadastro.