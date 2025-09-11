Saiba quem é a jovem que teve a cabeça esmagada por ônibus durante acidente na Zona Norte de Manaus

Notícias de Manaus – Na noite desta quarta-feira (10), um grave acidente de trânsito tirou a vida de Beatriz Lopes Gonçalves, de apenas 21 anos, na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo testemunhas, a jovem estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai quando o veículo se desequilibrou ao passar sobre um amontoado de lixo que ocupava parte da pista.

Com a queda, o pai foi lançado para um lado e Beatriz para o outro, sendo atingida por um ônibus que passava no momento. O impacto foi fatal, causando morte imediata.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a gravidade da cena, com marcas de sangue e massa encefálica espalhadas pelo asfalto.

PUBLICIDADE

O pai da vítima sofreu apenas escoriações leves e recebeu atendimento no local. O acidente provocou forte congestionamento na região até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo.

De acordo com moradores, o lixo presente na via era composto por restos de mato e pequenos detritos, deixados após uma limpeza realizada por equipes da prefeitura.

LEIA MAIS: Passageira morre após moto derrapar e ser atingida por carro em Manaus

A tragédia gerou indignação da população, que cobra mais atenção das autoridades quanto à manutenção e limpeza das vias, lembrando que acidentes relacionados a buracos e obstáculos nas ruas são frequentes em Manaus.