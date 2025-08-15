A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem é o idoso encontrado morto em frigorífico no Porto de Manaus

Nivaldo Costa de Oliveira estava desaparecido desde terça-feira (12) e foi encontrado dentro de frigorífico de barco na Manaus Moderna.

Por Beatriz Silveira

15/08/2025 às 21:40

Notícias de Manaus – O marítimo Nivaldo Costa de Oliveira, de 68 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (15) dentro do frigorífico de um barco atracado no Porto de Manaus, próximo à Feira da Manaus Moderna, no Centro da capital.

Segundo testemunhas, Nivaldo trabalhava como condutor de máquinas de embarcação e estava desaparecido desde a última terça-feira (12). O corpo foi localizado por trabalhadores que sentiram um forte odor enquanto realizavam a entrega de produtos.

Área isolada e investigações

A Polícia Civil do Amazonas isolou a embarcação e acionou equipes da Perícia Criminal e do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo. Imagens de câmeras de segurança da área portuária serão analisadas para esclarecer as circunstâncias da morte.

A principal suspeita é que Nivaldo tenha sofrido um infarto dentro da embarcação, mas apenas os exames do IML poderão confirmar a causa.

