Saiba quem é o motorista que ficou ferido em capotamento no São Jorge em Manaus

Notícias de Manaus Na manhã desta sexta (9), um acidente envolvendo dois veículos ocorreu em um cruzamento movimentado da cidade. O incidente envolveu um Renault Sandero Preto e um Renault Clio Vermelho, resultando em cenas de tensão e preocupação.

De acordo com testemunhas, o Sandero Preto estava se aproximando do cruzamento e, ao reduzir a velocidade, colidiu na traseira do Clio. A força do impacto fez com que ambos os veículos capotassem, tombando no meio da pista.

PUBLICIDADE

Felizmente, não houve vítimas no Sandero, que foi rapidamente desvirado. No entanto, o condutor do Clio, Yan Rodrigues, de 20 anos, foi encontrado desacordado dentro do veículo. Diante da situação, ninguém se atreveu a mexer no carro até a chegada do serviço de emergência.

LEIA MAIS: Carro de aplicativo capota em avenida de Manaus e causa transtornos no trânsito

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro a Yan, que foi levado para o Hospital João Lúcio na zona leste de Manaus para receber atendimento médico.