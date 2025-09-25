Saiba quem era o mecânico que morreu esmagado pelo próprio carro em Manaus

Notícias de Manaus – O trágico acidente que matou o mecânico Felipe dos Santos Donete, de 26 anos, na última terça-feira (23/9), chocou familiares, amigos e colegas de trabalho em Manaus. Ele morreu após ser esmagado pelo próprio carro enquanto fazia reparos em uma oficina na Avenida Ephigênio Salles, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o acidente ocorreu ao final do expediente, quando Felipe decidiu aproveitar um momento livre para realizar ajustes em um veículo que havia comprado recentemente. Para isso, utilizou um elevador automotivo, equipamento comum em oficinas, mas o carro acabou cedendo e despencou sobre ele.

Quem era Felipe Donete

Descrito por familiares como um jovem dedicado ao trabalho e apaixonado por automóveis, Felipe havia iniciado carreira ainda muito cedo.

Nas redes sociais, a namorada do jovem, Adria Moraes, emocionou amigos ao revelar que está grávida do mecânico. Em uma publicação feita dois dias após a tragédia, Adria contou detalhes da relação marcada por carinho e companheirismo.

“Você não deixava nunca de demonstrar pra mim o quanto me amava e que tinha medo de me perder. Falou brincando que iria me engravidar e eu sempre dizendo não, e quando foi um certo dia, descobrimos a sonhada gravidez que você queria”, escreveu.

Adria não revelou o tempo de gestação nem o sexo do bebê, mas afirmou que seguirá firme diante da dor, carregando a memória do companheiro como forma de manter viva a história do casal.

Acidente

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu de forma repentina. O gerente da oficina e amigo de Felipe, Lucas Ferreira Muller, estava no local no momento da queda do carro e prestou depoimento à Polícia Civil.

Segundo ele, após o veículo desabar, pediu ajuda a outros presentes e juntos utilizaram um macaco hidráulico para levantar o carro e retirar Felipe debaixo dele. Apesar do esforço imediato, o jovem sofreu ferimentos graves.

Ele foi levado às pressas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a morte foi causada por choque hipovolêmico, decorrente de lesões contusas nos pulmões, hemotórax e traumatismo torácico.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) assumiu a investigação do caso, registrado oficialmente como acidente de trabalho. As circunstâncias que levaram ao desabamento do carro serão apuradas, incluindo possíveis falhas no equipamento de elevação.