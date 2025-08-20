A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem era o motociclista que morreu ao ser arremessado durante grave acidente em Manaus

Carro realizou conversão proibida o que resultou na fatalidade.

Por Marcia Jornalist

20/08/2025 às 08:17 - Atualizado em 20/08/2025 às 08:20

Notícias de Manaus – Foi identificado como Marcelo Alencar Castro, de 30 anos o motociclista que morreu na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 5h30, durante acidente que o pai aconteceu no cruzamento da Avenida Silves com a Rua Paranavaí, no bairro Cachoeirinha, na zona centro-sul de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da polícia, Marcelo foi atingido por um carro modelo Ônix que fez uma conversão proibida no local.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e não resistiu aos ferimentos. O motorista do automóvel permaneceu no local e afirmou que Marcelo teria avançado o sinal vermelho.

PUBLICIDADE

No entanto, as recentes alterações na sinalização indicam que o motorista não deveria ter prosseguido.

O acidente levanta questões sobre a segurança no trânsito e a importância do respeito às regras de circulação. A polícia está investigando as circunstâncias do ocorrido, buscando esclarecer todos os detalhes que levaram a essa fatalidade.

