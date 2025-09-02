A notícia que atravessa o Brasil!

Saiba quem era o PM que passou mal e morreu durante Campeonato de Futebol em Manaus

Diego Nunes Cunha, de 37 anos, faleceu após mal-estar em campeonato entre policiais.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 14:47 - Atualizado em 02/09/2025 às 15:00

Notícias de Manaus – O soldado Diego Nunes Cunha, de 37 anos, integrante da Força Tática, morreu nesta terça-feira (2) após passar mal durante uma partida de futebol realizada no Estádio Ismael Benigno, conhecido popularmente como Colina, no bairro São Raimundo, zona centro-oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, o militar estava em campo quando caiu repentinamente. Os colegas acionaram o socorro imediato, e Diego foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, mas não resistiu. A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito, condição que ainda será confirmada por exame oficial no Instituto Médico Legal (IML).

Carreira e dedicação à PM

Diego Nunes ingressou na Força Tática em 2020 e era reconhecido entre os companheiros pela postura dedicada e comprometida com o trabalho policial. A corporação divulgou nota oficial lamentando a perda e ressaltando a contribuição do militar à segurança pública no Amazonas.

Em comunicado, a PM destacou ainda que o Serviço Social da instituição está prestando assistência aos familiares, oferecendo acompanhamento psicológico e apoio logístico. “O soldado Diego Nunes deixa um legado de bravura e companheirismo. Sua ausência será profundamente sentida por todos os que conviviam com ele”, diz trecho da nota.

Comoção entre colegas

A morte repentina do policial causou forte comoção entre colegas de farda, que usaram as redes sociais para homenageá-lo. Mensagens de luto e reconhecimento pela trajetória do soldado foram compartilhadas por policiais de diferentes unidades da PM.

“Era um amigo leal, sempre pronto para ajudar e proteger. A Força Tática perde um grande guerreiro”, escreveu um colega em publicação.

