Sambódromo é o posto que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 em seis meses de campanha

Redação AM POST

Com mais uma edição do mutirão Vacina Amazonas, realizada entre esta quarta (21/07) e quinta-feira (22/07), o Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus se tornou o posto de vacinação que mais doses aplicou em seis meses de campanha na capital. Já são quase 150 mil vacinados no local.

O local, que é reconhecido por ser palco de festividades, está há quase um ano destinado ao combate à Covid-19, iniciando como ponto de testagem para diagnóstico da doença e agora como o principal ponto de vacinação.

Além de atender nos mutirões em horários estendidos, o local está aberto rotineiramente à disposição da Prefeitura de Manaus, com apoio da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

“São seis meses de atividade no Sambódromo. O Sambódromo para Manaus é a maior referência quando se fala de vacina, drive-thru, o pessoal já fala Sambódromo. A maioria das pessoas, quando toma a primeira dose aqui, faz questão de voltar e tomar a segunda dose. É muito interessante a adesão da população pelo posto do Sambódromo”, afirmou a coordenadora do posto de vacinação, Wladmary Azevedo, assessora de desenvolvimento institucional da FVS-RCP.

O complexo foi cedido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em agosto de 2020, para testagem de servidores da Secretaria de Estado de Educação e depois para testar agentes penitenciários da Secretaria de Estado de Assistência Penitenciária (Seap), principalmente por meio do sistema drive-thru. O sucesso nesse trabalho credenciou o espaço para ser um dos pontos principais da vacinação na capital.

* Com informações da assessoria de imprensa