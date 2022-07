Sambódromo recebe bumbás de Manaus no 64º Festival Folclórico do Amazonas neste fim de semana

Redação AM POST

O Centro de Convenções de Manaus, conhecido como sambódromo, no bairro Dom Pedro, zona Oeste, receberá as apresentações dos bois-bumbás de Manaus na 64ª edição do Festival Folclórico do Amazonas, nesta sexta-feira e sábado, 22 e 23/7, a partir das 20h, com entrada gratuita. Ao todo, o evento conta com seis bois nas categorias Master A e B. Além de adotar o formato presencial, neste ano, a transmissão do evento será feita por meio da TV e rádio Encontro das Águas.

A pedido da coordenação dos bumbás, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Amazonas, realizou a transferência das apresentações do Centro Cultural Povos da Amazônia para o sambódromo, para a melhoria da segurança e da logística na movimentação das alegorias das agremiações.

“O festival folclórico, até aqui, está sendo um sucesso. Isso é fruto de muito planejamento e trabalho integrado com a Secretaria de Cultura do Estado. São quase 30 dias de programação, somando todas as categorias: bronze, prata, ouro e bois-bumbás Master A e B. O público aprovou esta edição e está participando ativamente. Agora, vamos fechar o evento com chave de ouro e o público é nosso convidado especial”, comentou Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult.