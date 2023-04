Samu capacita profissionais de creches municipais para atendimentos em primeiros socorros

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus está oferecendo capacitação em primeiros socorros para os servidores que atuam em creches municipais, com intuito de fortalecer a segurança das crianças atendidas, da faixa etária de 1 a 3 anos de idade. O treinamento está sendo promovido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e deve alcançar 20 creches municipais e quatro creches conveniadas.

A enfermeira Gisele Torrente, do Núcleo de Educação e Urgência do Samu Manaus, informou que as atividades foram iniciadas na última terça-feira, 25/4, e seguem até o dia 3/5. Ao final do curso, os participantes recebem certificação em primeiros socorros.

“Já estamos trabalhando com profissionais que atuam com crianças de 1 a 3 anos, tivemos o cuidado de abordar temas que são mais recorrentes para eles, como situações de engasgo, parada cardiorrespiratória, pequenos ferimentos, crises convulsivas e febre. O Samu trouxe essas temáticas para discutir com as equipes e, assim, melhorar os protocolos de segurança e atendimento das crianças”, explicou.

Gisele destacou que a capacitação irá alcançar servidores de todas as zonas geográficas da cidade. Nesta quarta-feira, 26/4, o treinamento foi dirigido aos profissionais da creche municipal Professora Luzenir Farias Lopes, no bairro Petrópolis, zona Sul.

“Essa ação faz muita diferença para nos deixar aptos para agir em possíveis situações de emergências, como engasgo de uma criança, como já aconteceu lá na creche. Então, esse curso serve para aperfeiçoar nosso profissional e hoje, com a equipe do Samu, a gente pôde ver na prática como alguns protocolos podem ser adotados”, destacou a professora Hortência dos Santos Silva.

A assessora técnica da gerência de creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Elizabeth Santos, lembrou que a capacitação cumpre o que é determinado pela Lei Municipal 2.993, de dezembro de 2022.

“A legislação define que todos os estabelecimentos de ensino da educação básica ofertem essa capacitação aos seus profissionais. Por meio dessa parceria com o Samu, estamos treinando não só os professores, mas todos os demais servidores das creches, como manipuladores de alimentos e equipes administrativas, pois todos estão lidando com as crianças e precisam estar preparados para qualquer tipo de situação”, pontuou.