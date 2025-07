Saneamento básico em Manaus: a capital do Norte que mais investe e avança no Brasil

Manaus – Saneamento básico é tema central para a qualidade de vida das populações urbanas, e Manaus tem se destacado como referência na região Norte. Entre 2019 e 2023, a capital amazonense foi a que mais investiu em saneamento na região, figurando como a sexta cidade do Brasil em volume de investimento, com R$ 1,158 bilhão aplicados, segundo o Instituto Trata Brasil. Esse montante é quase equivalente ao total investido por todas as outras capitais do Norte somadas, que investiram R$ 1,3 bilhão no período.

O investimento expressivo trouxe aumento na cobertura dos serviços de água e esgoto, que passou de 18% para 35%, com previsão de alcançar 40% até o final de 2025. Esse avanço reflete o compromisso de Manaus em melhorar o acesso e a qualidade dos serviços essenciais para seus habitantes.

Plano e metas do saneamento básico em Manaus: universalização do esgotamento até 2033

De acordo com o Portal da Prefeitura de Manaus, o programa “Trata Bem Manaus”, lançado em 2024, é uma iniciativa que pretende universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto na capital até 2033. Com previsão de investimentos na ordem de R$ 2 bilhões, o projeto prevê a implantação de mais de 2,7 milhões de metros de redes coletoras e a construção ou ampliação de 70 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs).

O Plano Diretor de Esgoto, aprovado em 2024, é acompanhado rigorosamente pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), garantindo transparência e eficácia na execução das ações. O prefeito em exercício Renato Junior reforça que “investir em saneamento é salvar vidas” e destaca o impacto social dos investimentos, especialmente nas áreas mais vulneráveis da cidade, onde a água tratada e o saneamento chegam pela primeira vez.

Programas sociais e regulação fortalecem o saneamento básico em Manaus

Para assegurar o acesso da população mais vulnerável, a concessionária responsável pelo saneamento mantém programas sociais como a “Tarifa 10” e a “Tarifa Manauara”, que beneficiam cerca de 550 mil pessoas. A “Tarifa Manauara”, que oferece desconto de 50%, já atende mais de 107 mil famílias, enquanto a “Tarifa 10” fixa o valor da conta em R$ 10 para aproximadamente 28 mil famílias.

Esses programas seguem critérios técnicos auditáveis, com fiscalização de órgãos como a Controladoria-Geral da União (CGU), garantindo transparência e confiança da população, além de inspirar políticas similares em âmbito nacional.

Desde a criação da Ageman, a regulação local dos serviços de água e esgoto é rigorosa, com monitoramento constante das metas contratuais, qualidade dos serviços e fiscalização in loco. Elson Ferreira, diretor-presidente da agência, ressalta a importância da atuação próxima à população e os desafios específicos de Manaus, como o crescimento acelerado e a alta densidade urbana.

Plano Municipal de Saneamento Básico: visão estratégica para os próximos 20 anos

O novo Plano Municipal de Saneamento Básico de Manaus (PMSBM), em elaboração, integra conhecimento local e internacional, com apoio de especialistas brasileiros e portugueses. O plano está alinhado às legislações federais vigentes, como a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07) e o Marco Regulatório (Lei nº 14.026/2020), visando o abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.

Com previsão de entrega no segundo semestre de 2025, o PMSBM pretende promover a sustentabilidade urbana e a melhoria da qualidade de vida, incorporando ampla participação social e mecanismos de gestão eficiente.

Manaus e a preparação para a COP30: saneamento e sustentabilidade em destaque

Manaus se prepara para apresentar seus avanços em saneamento básico na COP30, destacando ações como a universalização do acesso à água potável, a coleta seletiva, o reaproveitamento de resíduos sólidos e o combate ao descarte irregular.

O município investe em soluções inovadoras, incluindo parcerias público-privadas, concessões e tecnologias baseadas na natureza, como o uso da planta mureru para recuperação de lagoas e ecobarreiras para minimizar a contaminação dos igarapés, protegendo o rio Negro.

Investimento em saneamento básico é prioridade para Manaus e impacto social

O saneamento básico em Manaus é exemplo de compromisso público e social, refletindo investimentos expressivos e planos estruturados para ampliar o acesso aos serviços essenciais. Com metas claras para 2033 e políticas inclusivas, a cidade avança para garantir dignidade, saúde e sustentabilidade para sua população.

Quer saber mais sobre os programas sociais de saneamento e como Manaus está transformando a realidade da cidade? Acompanhe as atualizações da Prefeitura e da Ageman, e participe das audiências públicas do Plano Municipal de Saneamento Básico para contribuir com o futuro da cidade!

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.