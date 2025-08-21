São Raimundo quita dívida e evita leilão da sede do clube em Manaus

Notícias de Manaus – O São Raimundo Esporte Clube conseguiu evitar, nesta quarta-feira (20), a perda de seu patrimônio mais importante: a sede social localizada na zona Oeste de Manaus. A Justiça havia determinado o leilão do imóvel para esta sexta-feira (22), em razão de uma dívida antiga que cresceu de forma exponencial ao longo dos anos.

Dívida iniciada em 2009 chegou a meio milhão de reais

O débito teve origem em 2009, quando o então presidente Raimundo David Jerônimo contraiu R$ 50 mil para quitar salários de jogadores. Ao longo de 16 anos, o valor sofreu correções, juros e custas judiciais, ultrapassando R$ 539 mil.

A situação crítica levou a Justiça do Amazonas a marcar o leilão do imóvel, medida que mobilizou dirigentes e apoiadores do clube.

Articulação política garantiu a quitação do débito

O pagamento só foi possível após a atuação conjunta dos deputados Adjuto Afonso e Diego Afonso, que intermediaram o acordo, e do presidente emérito João da Vical, responsável por efetuar a quitação com apoio dos parlamentares. A confirmação foi feita pelo atual presidente do São Raimundo, Josimar Alves.

Justiça extinguiu a execução e cancelou o leilão

No mesmo dia, a juíza Lídia de Abreu Carvalho, da 4ª Vara Cível e de Acidentes do Trabalho de Manaus, homologou a remição da dívida, declarou extinto o cumprimento de sentença e determinou o cancelamento imediato do leilão. Além disso, foi retirada a penhora sobre a sede, que volta a permanecer sob posse do clube.

A decisão representa um alívio para os torcedores e dirigentes, já que o imóvel é considerado um dos símbolos mais importantes da história do São Raimundo Esporte Clube.

