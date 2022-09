Sargento morre após perder o controle da motocicleta e bater a cabeça em viaduto de Manaus

Redação AM POST

Um Sargento do Exército identificado apenas como Alves, morreu após sofrer um acidente de motocicleta e bater fortemente com a cabeça, na noite desta sexta-feira (24), na Avenida Efigênio Salles, no viaduto do Coroado, em Manaus.

O condutor estava usando o capacete, e não há informações do que teria causado o acidente.

De acordo com testemunhas, o homem teria perdido o controle do veículo, caído e batido com a cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.