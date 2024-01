Sauim-de-coleira é resgatado após receber descarga elétrica em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), através do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), efetuou o resgate de um macaco da espécie sauim-de-coleira nesta segunda-feira (22). O animal estava ferido após sofrer uma descarga elétrica e cair de um poste de iluminação pública no bairro Lagoa Azul, zona norte de Manaus.

De acordo com a equipe policial do BPAmb, por volta de 13h, os PMs realizavam patrulhamento naquela região, quando viram o macaco sofrer a descarga elétrica e em seguida cair do poste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sauim de coleira necessitou de cuidados especializados devido ao ferimento ocasionado pelo choque e o impacto da queda. O macaco foi conduzido ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do IBAMA para atendimento necessário.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da assessoria