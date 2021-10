Seas oferta serviços para idosos em Centro de Convivência em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), promove, nesta sexta-feira (22/10), uma ação social de cidadania voltada para envelhecentes (a partir dos 50 anos) e idosos, com oferta de serviços de saúde, cidadania, embelezamento, empreendedorismo e meio ambiente. A programação, alusiva ao mês do Idoso, acontece no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), na zona norte de Manaus, das 8h às 16h.

Continua depois da Publicidade

A ação vai propiciar um sistema de atendimento rotativo e horários pré-agendados, obedecendo aos protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19. O objetivo do governo é fomentar ações que promovam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como, a inclusão de variados segmentos, no âmbito da proteção social básica, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social (PNAS).

Serviços – O Centro de Convivência Teonízia Lobo oferecerá uma série de serviços essenciais para o público alvo da ação, com atividades esportivas e de lazer, com ginástica funcional, avaliação física; aulão de zumba; limpeza de pele, maquiagem, corte de cabelo e aromaterapia. Também haverá palestras com nutricionistas, atendimento psicossocial e de psicologia.

Na parte de saúde, serão oferecidos atendimentos de enfermagem e com clínico geral; aferição de pressão arterial, teste de glicemia, preventivo e fisioterapia. Os participantes da ação também serão contemplados com a distribuição de mudas, além de bingo de cestas básicas.

Continua depois da Publicidade