Seca histórica: Navio abastecido com insumos para a Zona Franca atraca em Manaus

Notícias Manaus – Em meio a seca histórica que o Amazonas enfrenta nos últimos dias deixando muitos ribeirinhos isolados, moradores de flutuantes praticamente ‘ilhados’ e uma enorme força tarefa para amenizar a situação do amazonenses. Uma boa nova aconteceu, chegou na tarde deste sábado (21), o navio Izmir, da MSC, com 140 contêineres abastecidos com insumos para a Zona Franca de Manaus. Até segunda-feira, 23 de outubro, o navio deve deixar Manaus abastecido com 110 contêineres.

Devido ao baixo nível dos rios do Amazonas, o navio atracou no Super Terminais com 10% da sua capacidade, o que representa a mesma quantidade de carga que as balsas conseguem transportar, com o diferencial da maior celeridade no trajeto. Este é o primeiro navio que o Super Terminais recebe desde o final de setembro.

Oriundo de Vila do Conde, o navio Izmir tem 157 metros e calado de 5,8 metros. Essas características permitiram que a embarcação acessasse a região de Manaus com os insumos necessários para o Estado do Amazonas. A operação complexa para chegada do navio no Super Terminais foi possível graças ao esforço de diversos atores da cadeia logística que se empenham para trazer a embarcação em meio a seca histórica e amenizar a situação crítica que se encontra a indústria amazonense.

“Diante da grande necessidade e condição emergencial que estamos passando, a chegada deste navio torna-se histórica. Foi um trabalho árduo, de muitos dias, mas junto com a MSC conseguimos fazer esta embarcação chegar a Manaus com as condições necessárias para atender nossa linha”, afirma Anibal Simões Lima, gerente operacional do Super Terminais.

Redação AM POST*