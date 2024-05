Secretaria de Educação abre 22 pontos de coletas para doação às vítimas do Rio Grande do Sul

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, abriu 22 novos pontos de coleta de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Além da sede da secretaria, localizada no bairro Japiim, zona sul de Manaus, outras 21 escolas, em todas as zonas da cidade, estarão recebendo doações, a partir desta segunda-feira (13/05). A iniciativa integra a campanha “AM pelo RS”, do governo do estado.

Além de alimentos não perecíveis como arroz, feijão, café, leite e enlatados, a campanha também irá arrecadar água de até dois litros. As doações poderão ser realizadas até o dia 17 de maio, no horário das 8h às 16h, tanto na sede da secretaria, quanto nas unidades de ensino.

“A Secretaria de Educação se solidariza com todas as vítimas dessa tragédia imensurável e a forma como podemos contribuir é abrir nossas escolas para facilitar o recebimento de doações, uma vez que temos escolas em todas as zonas da cidade, facilitando o acesso de quem puder doar”, destacou a secretária de Educação, Arlete Mendonça.

Além da comunidade escolar, as doações também podem ser feitas pelo público em geral. Os novos 22 pontos de coleta, somam-se aos outros 15 pontos já disponibilizados pelo Governo do Amazonas.

Confira onde doar – Rede Estadual de Ensino

ZONA SUL

Escola Estadual Carvalho Leal (Rua Borba – Cachoeirinha)

Escola Estadual Ruy Araújo ( Av. Carvalho Leal, 931 – Cachoeirinha)

Instituto de Educação do Amazonas – IEA (Rua Ramos Ferreira – Centro)

Sede da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Rua Waldomiro Lustoza, 350 – Japiim II)

Escola Estadual Tiradentes (Rua Coronel Ferreira de Araújo – Petrópolis)

Ceti Gilberto Mestrinho (Av. Leopoldo Peres – Educandos)

Eeti Djalma Batista (Av. General Rodrigo Otávio, 1600 – Japiim)

ZONA CENTRO-SUL

Eeti Altair Severiano (Rua Altair Severiano Nunes – Parque 10 de novembro)

ZONA CENTRO-OESTE

Eeti Rosina Ferreira (Av. Des. João Machado – Alvorada)

Eeti Gonçalves Dias (Av. Dom Pedro I – Dom Pedro)

ZONA OESTE

Escola Estadual Áurea Braga (Av. Brasil – Compensa III)

Escola Estadual Antônio Encarnação Filho (Av. Des. João Machado, 211 – Lírio do Vale)

Escola Estadual Castelo Branco (Trav. Aderson de Menezes – São Jorge)

ZONA LESTE

Escola Estadual Josué Cláudio de Souza (Av. Beira Rio – Coroado III)

Escola Estadual Isaac Sverner (Rua J, Etapa B, 79 – SÃO JOSÉ II)

Escola Estadual Vasco Vasques (Rua Nova Esperança – Jorge Teixeira)

ZONA NORTE

Escola Estadual Ruth Prestes (Av. Noel Nutels, 51 – Cidade Nova)

Escola Estadual Júlio César (Av. Max Teixeira, nº1041- Cidade Nova)

Escola Estadual Dom Milton (Rua Rogério Magalhães, núcleo 11 – Cidade Nova III)

Escola Estadual Ruy Alencar (Av. Margarita – Nova Cidade)

Escola Estadual Lecita Ramos (Trav. Louro Chumbo – Monte das Oliveiras)

Escola Estadual Waldock Fricke de Lira (Rua Santa Helena – Parque São Pedro

*Com informações da assessoria