A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Seduc-AM convoca 112 candidatos do PSS para atuação em Manaus

Atendimento ocorre nos dias 3 e 4 de setembro, de forma on-line e presencial.

Por Fernanda Pereira

03/09/2025 às 12:59 - Atualizado em 03/09/2025 às 13:10

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias de Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC-AM) convocou mais 112 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e atuação na capital do Amazonas. Os nomes dos convocados estão disponíveis na lista completa divulgada nesta terça-feira (2) no site oficial da SEDUC: https://bit.ly/pss_seducam.

PUBLICIDADE

O atendimento aos convocados será realizado em duas etapas. A primeira é virtual, disponível das 0h01 às 23h59 desta quarta-feira (3/9), por meio do Sistema Admissional: https://admissao.seduc.am.gov.br. Já a segunda etapa será presencial, na quinta-feira (4/9), a partir das 8h, na sede da Secretaria, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, zona sul de Manaus.

Os candidatos devem levar os documentos solicitados e o encaminhamento para a Junta Médica Pericial do Estado. A gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), Marilene Remígio, reforçou a importância de acompanhar os chamamentos pelos canais oficiais da Secretaria, seguindo o cronograma definido.

PUBLICIDADE

Leia mais: UEA traz grupo português Lama Teatro com peça voltada para Educação Básica

O não comparecimento na data e local indicados acarretará a exclusão do candidato do certame, com perda do direito à vaga, conforme estabelece o Edital nº 1 PSS/SEDUC/2023/2024 – Capital.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Política

Projeto que aumenta pena para receptação de celulares é aprovado na Câmara

Agora, o texto segue para apreciação do Senado.

há 2 minutos

Manaus

Cantor Elias Moreira, ex-The Voice Brasil, morre aos 39 anos em Manaus

Artista representou a Região Norte na segunda temporada do programa e integrou o time de Carlinhos Brown.

há 15 minutos

Polícia

Estuprador em série usava aplicativo de transporte para atrair as vítimas em Manaus, afirma a polícia

Marcelo Gustavo Lima de Souza foi capturado no Pará após fuga de dois anos; vítimas relatam abusos durante corridas.

há 35 minutos

Brasil

Heleno se distanciou de Bolsonaro e não sabia de golpe, diz advogado

Primeira turma do STF dá continuidade ao julgamento da trama golpista.

há 43 minutos

Polícia

Criança com paralisia cerebral estuprada pelo padrasto teve órgãos genitais dilacerados no Amazonas, diz delegado

Delegado Jorge Arcanjo destaca rapidez da prisão e acolhimento à vítima após crime brutal em Borba

há 55 minutos