Seduc-AM convoca 112 candidatos do PSS para atuação em Manaus

Notícias de Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC-AM) convocou mais 112 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária e atuação na capital do Amazonas. Os nomes dos convocados estão disponíveis na lista completa divulgada nesta terça-feira (2) no site oficial da SEDUC: https://bit.ly/pss_seducam.

O atendimento aos convocados será realizado em duas etapas. A primeira é virtual, disponível das 0h01 às 23h59 desta quarta-feira (3/9), por meio do Sistema Admissional: https://admissao.seduc.am.gov.br. Já a segunda etapa será presencial, na quinta-feira (4/9), a partir das 8h, na sede da Secretaria, localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, zona sul de Manaus.

Os candidatos devem levar os documentos solicitados e o encaminhamento para a Junta Médica Pericial do Estado. A gerente de Admissão e Atenção ao Servidor (Gaas), Marilene Remígio, reforçou a importância de acompanhar os chamamentos pelos canais oficiais da Secretaria, seguindo o cronograma definido.

O não comparecimento na data e local indicados acarretará a exclusão do candidato do certame, com perda do direito à vaga, conforme estabelece o Edital nº 1 PSS/SEDUC/2023/2024 – Capital.