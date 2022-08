Seduc lamenta morte de servidor esmagado por carreta em Manaus

Redação AM POST

Após a morte de Alcilei Vale Neto, de 43 anos, na manhã desta quinta-feira (11), a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), se pronunciou sobre o caso. O servidor foi vítima fatal de um acidente que aconteceu no momento em que estava a caminho do trabalho, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Em nota, a Seduc disse que lamenta o falecimento do servidor, e que está prestando toda a assistência a família de Alcilei.