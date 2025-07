Segundo adolescente envolvido na morte de Fernando Vilaça é apreendido em Manaus

Notícias de Manaus – Foi apreendido na tarde desta terça-feira (15) o segundo adolescente suspeito de envolvimento nas agressões que resultaram na morte de Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. O crime aconteceu no último dia 3 de julho e, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), teve motivação homofóbica.

A informação da apreensão foi confirmada pelo advogado Alexandre Torres, representante da família de Fernando. “Uma atualização de última hora é que o segundo adolescente envolvido no caso do Fernando Vilaça já foi devidamente apreendido pela Polícia Civil. As investigações seguem agora o caminho normal, de maneira célere e para o final”, declarou. Torres ainda afirmou que a família está aliviada com o avanço do caso. “A sensação é de que a justiça está sendo feita”, concluiu.

O primeiro suspeito já havia sido apreendido na quarta-feira passada (09/07). Ambos os adolescentes, de 16 e 17 anos, são primos e moravam na mesma região onde o crime aconteceu. Segundo o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, o segundo jovem capturado é apontado como o autor do golpe fatal contra Fernando. “É importante frisar que a vítima já vinha sendo alvo de injúrias homofóbicas, o que, até o momento, se configura como a principal motivação do crime”, afirmou.

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), sob a coordenação do delegado Luiz Rocha. Os investigadores identificaram que Fernando vinha sendo alvo de constantes provocações por parte dos suspeitos. No dia do crime, após sair de casa para comprar leite, o jovem teria decidido confrontar os agressores, o que desencadeou o espancamento.

Testemunhas relataram que Fernando foi atacado violentamente em plena rua Três Poderes. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o jovem já está caído no chão, enquanto os dois agressores fogem do local.

Após as agressões, Fernando foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão de Araújo. Devido à gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, onde passou por cirurgia. No entanto, dois dias depois, a morte foi confirmada.