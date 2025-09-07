Segurança integrada garante tranquilidade no Passo a Paço 2025, diz Secretário

Notícias de Manaus – O secretário municipal de Segurança (SEMSEG), Alberto Siqueira, falou sobre as ações realizadas para garantir a segurança durante o festival Sou Manaus Passo a Paço 2025, que ocorreu nos últimos três dias na área central da cidade, envolvendo uma grande estrutura de controle e prevenção.
De acordo com Siqueira, o evento foi realizado em um espaço de 63 mil metros quadrados, com um sistema integrado que envolveu a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e segurança privada responsável pela triagem na entrada. O objetivo principal foi garantir o controle de acesso e evitar a entrada de objetos proibidos.
Ele afirmou que, apesar do grande público, não houve ocorrências graves durante o festival. Pequenos furtos foram registrados, especialmente no primeiro dia, mas foram rapidamente controlados pelas equipes de segurança no local. A atuação conjunta das forças de segurança foi fundamental para o funcionamento do esquema.
O secretário destacou que o trabalho de segurança externa e interna foi dividido entre as diferentes forças, com a Polícia Militar atuando na parte externa e a Guarda Municipal ajudando na organização e fiscalização do público.
Siqueira ressaltou que o desafio em eventos deste porte é manter o nível de segurança, para que o público possa aproveitar o evento sem incidentes e retornar para casa em segurança.
O festival Manaus Passo a Passo 2025 contou com esse esquema de segurança para atender ao grande número de participantes, buscando garantir a ordem durante as apresentações e atividades culturais realizadas no local.