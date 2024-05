Segurança no centro de Manaus será reforçada com novos equipamentos e ampliação de efetivo policial

Combater a criminalidade e fortalecer as ações de segurança na área central da cidade estão entre os principais objetivos das Forças de Segurança do Estado. Por meio de investimentos em equipamentos, que incluem viaturas, armamentos e recursos tecnológicos entregues nesta quinta-feira, 02/05, o Governo do Amazonas segue intensificando medidas para garantir a proteção da população no centro de Manaus.

Segundo o comandante da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), tenente-coronel Klinger Paiva, além dos equipamentos que devem reforçar as ações de patrulhamento, o objetivo também é inserir novos policiais na rotina de segurança na região.

“O Centro da cidade está com o policiamento reforçado pelo Comando de Policiamento Especializado, da Força Tática. Estamos planejando para o final de julho, trazer os novos policiais para que eles já comecem o estágio operacional no centro também, onde a população já vai conseguir visualizar essa presença da Polícia Militar, já utilizando esses novos equipamentos”, disse o comandante.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-AM), Ralph Assayag, destacou a importância dos investimentos e do centro para a economia local, enfatizando que a segurança desempenha um papel importante dentro desse contexto, proporcionando às pessoas a oportunidade de frequentar o centro com maior tranquilidade. “Se nós temos segurança, as pessoas vão mais à compra. As pessoas comprando mais, nós temos maior volume de venda. Com maior volume de venda, contratamos mais pessoas, além de aumentar a arrecadação. Tudo isso é uma roda e a segurança pública tem uma importância fundamental para isso”, avaliou o empresário.

Entregas

Para reforçar o trabalho das forças policiais, foram entregues, na quinta-feira (02/05), 164 novos veículos, sendo 144 para emprego nas Polícias Civil (PC-AM), Militar (PMAM) e SSP-AM, sendo sete para a Ronda Maria da Penha e dois à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM); quatro vans e duas ambulâncias destinadas à Policlínica da PMAM; e cinco motos aquáticas e outros itens para fortalecer o preparo físico das equipes que atuam nas Bases Fluviais Arpão.

Constam ainda investimentos de mais de R$ 2,2 milhões em novos armamentos e cerca de R$ 450 mil em munições letais e não letais; binóculos de visão noturna, máscara para combate a incêndio, botas, luvas para mergulho, coletes flutuantes, além de novos equipamentos e software, como o Cellebrite, utilizado na extração de dados de telefones móveis. O valor total das entregas é de R$ 13,5 milhões.

Reforço no centro

Em janeiro deste ano, o governo inaugurou a sala de videomonitoramento nas dependências da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada na avenida Lourenço da Silva Braga, no Centro da capital. A rede é composta por mais de 50 câmeras instaladas em pontos estratégicos da área. O espaço funciona 24 horas por dia e é monitorado por policiais da 24ª Cicom, que já realizam patrulhamento ostensivo e preventivo naquela região.

Ao longo de todo o ano passado, as Forças de Segurança do Amazonas realizaram de forma integrada com apoio de diversos órgãos colegiados ações no Centro de Manaus, principalmente, de combate à criminalidade.

Foram realizadas operações coordenadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com apoio da Polícia Militar (PMAM), que desarticularam esquema de venda de entorpecentes em hotéis, além de terem efetivado a prisão de suspeitos de praticar roubos e furtos na localidade.

Foram desencadeadas, ainda, as Centrais Integradas de Fiscalização (CIFs), que inibiram ações clandestinas em hotéis, pousadas e prédios abandonados, venda de celulares com procedência desconhecida, dentre outras.