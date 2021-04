Segurança que arrastou mulher em shopping de Manaus é demitido

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi demitido o segurança filmado arrastando uma mulher pelos corredores do Sumaúma Park Shopping na noite de terça-feira (27). A informação foi divulgada pelo centro de compras na manhã desta quarta-feira (28).

De acordo com nota do shopping, a atitude do segurança está totalmente desalinhada aos treinamentos passados aos seguranças do local.

As imagens da violência repercutiram nas redes sociais e ainda não se sabe se o shopping prestou assistência a vítima.

Leia nota na íntegra:

“O Sumaúma Park Shopping informa que na manhã desta quarta-feira (28), determinou a demissão imediata do segurança envolvido na ocorrência desta terça-feira (27), na praça de alimentação do shopping.

Reforçamos, ainda, que o shopping não concorda com a atitude adotada, totalmente desalinhada com os treinamentos ministrados à equipe de segurança. Independentemente do gênero, raça, religião ou classe social, o shopping repudia qualquer ato de agressão, seja ela verbal ou física.

Sabemos que nada justifica um gesto como o efetuado pelo segurança. Lidamos diariamente com milhares de pessoas, e reforçamos o entendimento de sempre mostrar transparência e completa imparcialidade na averiguação de ocorrências, adotando imediatamente todas as medidas necessárias”.