Selo Caixa reconhece gestão sustentável de Manaus e abre portas a novos financiamentos

Gestão cita 100% de água potável, metas para esgoto até 2025 e parcerias com Banco Mundial e IFC.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 22:41

Notícias de Manaus – Reconhecimento nacional marcou a manhã desta terça-feira (23/9), quando a Prefeitura de Manaus recebeu o “Selo Caixa Gestão Sustentável” em solenidade no auditório do mirante Lúcia Almeida, no Centro. A certificação avalia 22 indicadores públicos ligados à governança, sustentabilidade e responsabilidade social (ESG – Environmental, Social and Governance), garantindo credibilidade e acesso a condições diferenciadas de financiamento, além de reforçar a imagem da capital como referência em gestão responsável.

A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes da Caixa Econômica Federal e membros do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE). “Ser reconhecido por uma entidade como a Caixa, que avalia o ambiental, o social e também a questão climática, nos faz crer que estamos no caminho certo”, disse o prefeito David Almeida, destacando que o selo abre novas possibilidades de captação de recursos e dialoga com organismos como o Banco Mundial.

Para o presidente do CMGE, Arnaldo Grijó, o resultado reflete indicadores sólidos em quatro pilares — social, governança, ambiental e climático — e significa melhor qualidade de vida, mais resiliência urbana e transição energética mais justa. A superintendente da Caixa no Amazonas, Jorinei de Freitas, pontuou que 22 itens foram avaliados, incluindo água potável, coleta seletiva, saneamento básico, capacidade de pagamento, regularidade de contas, cobertura vacinal e gestão climática.

Grijó citou avanços em saneamento: 100% de cobertura de água potável e previsão de chegar a 38%–40% de esgoto até o fim de 2025. A prefeitura também reduziu o tempo médio de abertura de empresas de 98,7 horas (2019) para pouco mais de 5 horas (2025) e firmou parceria com o Banco Mundial e a IFC para fortalecer a saúde financeira e ampliar projetos de infraestrutura verde, logística reversa, valorização de resíduos e mercado de carbono. As ações se alinham ao Plano Estratégico Manaus Cidade Global 2033 e à Agenda 2030 (ONU), com adesão ao programa “Meu Município pelos ODS”.

