Sem salários em dia, rodoviários aprovam greve por tempo indeterminado em Manaus

Notícias de Manaus – A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano e Rodoviário de Manaus e Região Metropolitana (STTRM) anunciou que a categoria aprovou greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira, 8 de outubro, caso os trabalhadores não recebam seus salários até o quinto dia útil do mês, em 7/10.

Segundo a entidade, a decisão foi tomada em assembleia realizada em 29 de setembro, após sucessivos atrasos no pagamento, que vêm gerando forte insatisfação entre os profissionais do transporte. No comunicado, o sindicato informa que encaminhou ofício ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) notificando formalmente a possibilidade de paralisação.

Em cumprimento à Lei de Greve, o STTRM solicita que, durante o movimento, 50% da frota permaneça em operação, com o objetivo de reduzir os impactos à população que depende do serviço. A entidade reforça que permanece aberta ao diálogo com as empresas até a data-limite, buscando evitar a interrupção total das atividades, que pode causar prejuízos aos usuários.

O sindicato afirma que os reiterados atrasos salariais motivaram a deliberação, e ressalta que a regularização dos pagamentos até 7/10 é condição para suspender a paralisação prevista para 8/10. A direção destaca que a manutenção de parte da frota é uma medida para conciliar o direito de greve com a necessidade de atendimento mínimo à sociedade.