Semáforo é instalado em cruzamento perigoso na Praça 14, em Manaus

Redação AM POST

Atendendo reivindicação de moradores e motoristas, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entregou, nesta quinta-feira, 30/12, um semáforo em um cruzamento perigoso na esquina da rua Emílio Moreira com avenida Japurá, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, ressaltou a importância da instalação do semáforo no local. “Recebemos a solicitação, fizemos o levantamento e chegamos à conclusão de que realmente precisava de um semáforo neste cruzamento. O equipamento estará ligado ao semáforo anterior, de modo que teremos, aqui, uma ‘onda verde’. Então, ao abrir o semáforo, quem vem da rua Emílio Moreira ou da avenida Tarumã vai encontrar aqui na avenida Japurá o trânsito livre, encontrando uma ‘onda verde’”, ressaltou.

Segundo Paulo Henrique há um processo contínuo de melhoria do trânsito da cidade. “Esta é uma determinação do prefeito de Manaus, David Almeida. Esta região tem vários cruzamentos e, futuramente, com a Central de Semáforos, com o sistema de inteligência que estará todo interligado, teremos outros cruzamentos beneficiados”, destacou.

De acordo com o diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, a instalação do semáforo atendeu todos os requisitos técnicos. “Fizemos um estudo levando em consideração os critérios do Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica. Foram avaliados o tempo de espera na via secundária, índice de acidentes no local com vítima lesionada, volume de veículos e pedestres, então, tudo contribuiu para que esta implantação fosse positiva”, destacou.

Na avaliação de Guedes, o semáforo irá ajudar no fluxo de outras vias. “A instalação deste semáforo também vai beneficiar quem cruza a rua Nhamundá com a Emílio Moreira, porque com esta parada técnica no semáforo, outro cruzamento também terá a oportunidade de cruzar. Com isto a gente espera que os acidentes naquele cruzamento e no seguinte sejam reduzidos e até anulados”, frisou.

O diretor de Engenharia salientou que a instalação do equipamento foi uma demanda da própria comunidade. “Tínhamos acidentes no local, praticamente, toda semana. Já havíamos tomado outras providências que não deram resultado, então, foi definido, por meio de estudo técnico, a implantação do semáforo”.

Guedes frisou ainda que foi implantada toda a sinalização necessária. “Com a implantação do semáforo, fizemos a sinalização horizontal e vertical de advertência do semáforo, velocidade regulamentada, faixa de travessia de pedestres, então, além de oferecer segurança aos veículos também vai proporcionar segurança aos pedestres”, assegurou.