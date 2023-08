Semana das Artes comemora 25 anos do Liceu Claudio Santoro com oficinas gratuitas em Manaus

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro irá realizar de segunda-feira (14) até sexta-feira (18), a Semana das Artes 2023. Diversas atividades vão acontecer na área interna e externa do Sambódromo, das 8h às 20h. E na quarta-feira (16), a programação se estende ao Teatro Amazonas, às 20h, com o espetáculo “Musicais Inesquecíveis”.

O objetivo do evento é, além de comemorar o aniversário de 25 anos da escola de artes do Governo do Estado, difundir ainda mais os núcleos artísticos que são abrangidos pelo Liceu. A programação contará com apresentações de instrutores, alunos e convidados, pertencentes aos âmbitos da dança, música, teatro e artes visuais.

O local também irá receber feira cultural, exposição interativa, palestras, visitação aos espaços e mais 18 oficinas em diferentes áreas artísticas, que incluem ilustração com nanquim, trompete, danças urbanas, desenho, perucaria, entre outros workshops. O público pode participar das atividades mediante inscrições gratuitas, pelo Portal da Cultura (@cultura.am.gov.br), disponível na Agenda.

O diretor do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Davi Nunes, relembra o sucesso da edição anterior, e fala das expectativas para o evento neste ano.

“Em 2022, nós tivemos um público de mais de três mil pessoas. E mais de setecentos alunos e colaboradores participando diretamente da ação. Este ano, convidamos todos os alunos, pais, familiares e, também, convidados para estarem conosco nesses dias, fomentando a cultura, a arte e a educação”, conclui.

Dentro da programação da Semana das Artes, a quarta-feira (16/08) será reservada ao espetáculo “Musicais Inesquecíveis”, às 20h, no Teatro Amazonas. Portanto, neste dia, não haverá programação no Sambódromo. O musical, executado pela Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do Liceu, tem a regência de Elena Koynova, com duração de uma hora e entrada gratuita.

