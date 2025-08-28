Semana do Cinema traz ingressos a R$ 10 e até Sala Vip na Zona Norte de Manaus





Notícias de Manaus – A Semana do Cinema começou, nesta quinta-feira (28), e segue até o dia 3 de setembro em todo o Brasil, trazendo ingressos a preços promocionais. Em Manaus, o público pode aproveitar a campanha no Cine Araújo, localizado no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da capital, com entradas a R$ 10 para as salas 2D, 4K e Full HD. Já a sala VIP terá valor especial de R$ 15, oferecendo uma experiência mais exclusiva, com poltronas reclináveis e ambiente aconchegante.

Além dos ingressos, a promoção inclui combos de pipoca e refrigerante com desconto. Um dos destaques é o combo com duas bebidas e uma pipoca média por R$ 29, bem abaixo do valor tradicional que chega a quase R$ 60.

Com preços reduzidos e opções diferenciadas, a Semana do Cinema se apresenta como uma oportunidade para quem deseja curtir grandes estreias e clássicos em cartaz sem pesar no bolso. A ação é nacional, mas em Manaus o destaque fica para o Cine Araújo, que aposta na combinação de conforto e economia para atrair o público.

