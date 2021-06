Semed abre processo seletivo com 85 vagas para professores em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores de Ciências e Matemática para atuarem nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), conforme publicação nesta quinta-feira, 24/6, no Diário Oficial de Manaus (DOM), edição 5.126. Serão 30 vagas para disciplina de Ciências e 55 para Matemática, as inscrições iniciam nesta sexta-feira, 25/6, às 15h (horário Manaus), somente pelo site Serviço Semed (https://bit.ly/3xR93Yr), e encerram no dia 2 de julho. O PSS terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o subsecretário de Administração e Finanças da Semed, Lourival Praia, o processo está previsto na lei orçamentária do município, com recursos reservados e programados para suprir a necessidade de professores em Ciências e Matemática, já que todos os aprovados no concurso de 2018 foram convocados.

“Todos os professores aprovados no concurso de Matemática e Ciências já foram convocados e não é mais possível dobrar a carga dos professores que já estão em sala de aula. Esse processo vai permitir que a gente consiga atender as diversas turmas que estão sem professor. Estamos com recurso reservados para esse processo, dentro da lei orçamentária, tudo programado para mais essa ação da Semed”, disse Lourival.

No momento do preenchimento do formulário on-line da inscrição, o candidato deverá anexar os arquivos comprobatórios dos documentos listados no item 3.6 do edital, que devem ser obrigatoriamente em formato PDF, tamanho máximo de 1MB e em arquivos individuais para cada campo.

Continua depois da Publicidade

O chefe de Divisão de Pessoal da Semed, Thiago Correia, pontua que toda a documentação deve ser entregue no prazo estabelecido, caso não seja entregue na data correta, o mesmo não será aceito, em qualquer hipótese.

“É de inteira responsabilidade do candidato providenciar os meios necessários para anexar a documentação exigida para a avaliação das informações prestadas no formulário de inscrição on-line. A Semed não se responsabiliza por quaisquer eventualidades que impeçam o candidato de realizar a inscrição neste PSS”, afirmou.

Continua depois da Publicidade

Documentos

Preenchimento de formulário de inscrição online, constante no link (https://bit.ly/3xR93Yr).