Semed disponibiliza mais de 18 mil vagas para alunos de educação especial em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reforçou a capacidade de atendimento aos alunos com deficiência com 18.883 vagas para este ano. O período de matrículas do ano letivo de 2023 foi finalizado nessa quinta-feira, 12/1, com a transferência para os alunos que estão na rede pública de ensino e os alunos novos com deficiência. Após a reserva de vaga, os pais ou responsáveis terão o prazo de três dias para confirmar a designação do aluno na rede.

A secretária da Semed, Dulce Almeida, reforçou o cuidado e respeito com as pessoas com deficiência, bem como, ressaltou as salas de recursos que deverão atender a esse público na rede municipal.

“A educação especial tem sido cuidada com muito respeito pela gestão do prefeito David Almeida. Em 2022 tivemos alguns avanços com contratação de mediadores, formação aos professores e demos agendamento para reforma da escola André Vidal de Araújo, que será uma realidade em 2023. E vamos trabalhar ainda mais a inclusão de fato, nas escolas municipais. A meta é garantir que até o final do ano, todas as creches e Cmeis possuam salas de recursos”, pontuou a secretária.

Para trabalhar a inclusão em toda rede de ensino, a Semed atende as mais variadas deficiências com os alunos inclusos como: intelectuais, sensoriais-visual, auditiva e surdo cegueira, física, transtorno do espectro autista, deficiência múltipla, altas habilidades e superdotação, que vai desde o maternal até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Semed disponibilizou duas vagas por turma para os alunos com deficiência. Além disso, a capacidade de atendimento conta com as classes especiais na rede com total de 865 para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 855 da EJA.

De acordo com a gerente da Educação Especial da Semed, Francemary Maia de Lima, o trabalho com esses alunos envolve todo um cuidado e um preparo da Prefeitura de Manaus.

“A gerência tem compromisso com a inclusão dos nossos alunos com deficiência em nossa rede de ensino e todo esse trabalho só acontece devido o olhar diferenciado sobre a inclusão da nossa secretária Dulce Almeida, que tem se dedicado com excelência a esta causa, tão nobre. O apoio dado por nossa secretaria e pelo prefeito David Almeida nos horizontes de inclusão estão sendo ampliados para uma educação inclusiva de fato”, comentou.

Conquista

Para atender os alunos inclusos na educação especial da melhor forma possível na rede municipal de ensino, foi aplicado o Programa de Estágio Remunerado da Semed, conforme instrução normativa nº 01/2022-GS/Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5353, de 30 de maio de 2022. A iniciativa trata sobre as normativas relacionadas aos mediadores da educação especial.

Ano passado, a rede contou com 647 estagiários/mediadores que acompanham alunos com diversas deficiências na rede. Cada estagiário atende o número máximo de dois alunos por turma. A média prevista para o primeiro trimestre de 2023 é de 380 novas contratações. O trâmite para mediadores nas unidades de ensino acontece de forma gradativa, obedecendo todas as etapas de contratação firmada, entre a Semed e a Semad, além do contato direto com as instituições que realizam o recrutamento e seleção dos estagiários.

