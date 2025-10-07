A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Seminf finaliza obras de infraestrutura na rua Gersoney dos Santos, no bairro Parque 10 em Manaus

A ação faz parte de um conjunto de intervenções da Seminf, voltadas à manutenção e recuperação de vias urbanas.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 00:00

Ver resumo

Notícias de Manaus – As obras de infraestrutura na rua Gersoney dos Santos, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, foram concluídas nesta segunda-feira (6/10), oferecendo melhorias significativas na mobilidade e na qualidade de vida dos moradores da região. A ação faz parte de um conjunto de intervenções da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), voltadas à manutenção e recuperação de vias urbanas.

PUBLICIDADE

Segundo o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a operação incluiu todas as etapas necessárias para garantir a segurança e funcionalidade da rua. “A gestão do prefeito David Almeida executa o serviço completo. Realizamos a manutenção da rede de drenagem profunda e agora finalizamos com o asfalto. Precisamos garantir que todas as etapas do processo sejam executadas para assegurar a segurança da população”, destacou.

Os trabalhos consistiram na recuperação de mais de 10 metros de extensão da rede de drenagem profunda, construção de novas caixas coletoras, aterro da via e aplicação de nova camada de massa asfáltica. O resultado devolveu a trafegabilidade da rua, eliminando pontos críticos de alagamento e desníveis que prejudicavam o tráfego de veículos e pedestres.

PUBLICIDADE

Moradores aprovaram a intervenção. A terapeuta Cintia Toledano, de 58 anos, afirmou que o serviço trouxe mudanças imediatas. “Ontem choveu, e não houve alagamento aqui na rua. O serviço foi eficaz. As equipes resolveram o problema, a Seminf foi atenciosa e hoje finalizaram com o asfalto. Eu estou muito feliz”, comentou.

Além de resolver problemas de drenagem, a obra fortalece a segurança no tráfego da região, prevenindo acidentes causados por desníveis e buracos. A nova pavimentação também valoriza os imóveis e facilita o acesso de veículos de emergência, transporte público e serviços essenciais.

A conclusão da obra na rua Gersoney dos Santos reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a infraestrutura urbana, beneficiando diretamente os moradores do Parque 10 de Novembro e contribuindo para a melhoria contínua do espaço urbano. Segundo a Seminf, outras intervenções estão previstas em diferentes bairros da cidade, seguindo o planejamento de manutenção e modernização de vias que apresentam problemas históricos de alagamento e desgaste do asfalto.

O investimento em drenagem, aterro e pavimentação completa é fundamental para reduzir impactos de chuvas intensas, principalmente em áreas mais baixas e com histórico de enchentes. Com a conclusão da intervenção, a expectativa é que os moradores enfrentem menos transtornos, além de terem maior segurança e mobilidade no dia a dia.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Governo Lula quer transporte público gratuito como trunfo para reeleição em 2026

A medida é vista como um trunfo fundamental para turbinar a campanha de reeleição.

há 55 minutos

Brasil

Mulher morre após ingerir drink adulterado com metanol em São Paulo

Cidade soma 78 notificações de suspeita e SP tem 15 casos confirmados, com 164 em investigação.

há 3 horas

Polícia

Jovem de 18 anos é preso após esfaqueamento em confraternização no Amazonas

Dois homens ficaram feridos e a 61ª DIP apura a dinâmica e responsabilidades.

há 3 horas

Mundo

Colisão frontal entre dois carros mata família brasileira em Portugal

Motorista do outro carro, de 34 anos, foi hospitalizado e operado.

há 3 horas

Famosos

Veja a cena da morte de Odete Roitman em Vale Tudo de 2025

O suspense deixa os espectadores atentos aos próximos capítulos.

há 4 horas