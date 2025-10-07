Seminf finaliza obras de infraestrutura na rua Gersoney dos Santos, no bairro Parque 10 em Manaus

Notícias de Manaus – As obras de infraestrutura na rua Gersoney dos Santos, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, foram concluídas nesta segunda-feira (6/10), oferecendo melhorias significativas na mobilidade e na qualidade de vida dos moradores da região. A ação faz parte de um conjunto de intervenções da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), voltadas à manutenção e recuperação de vias urbanas.

PUBLICIDADE

Segundo o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a operação incluiu todas as etapas necessárias para garantir a segurança e funcionalidade da rua. “A gestão do prefeito David Almeida executa o serviço completo. Realizamos a manutenção da rede de drenagem profunda e agora finalizamos com o asfalto. Precisamos garantir que todas as etapas do processo sejam executadas para assegurar a segurança da população”, destacou.

Os trabalhos consistiram na recuperação de mais de 10 metros de extensão da rede de drenagem profunda, construção de novas caixas coletoras, aterro da via e aplicação de nova camada de massa asfáltica. O resultado devolveu a trafegabilidade da rua, eliminando pontos críticos de alagamento e desníveis que prejudicavam o tráfego de veículos e pedestres.

PUBLICIDADE

Moradores aprovaram a intervenção. A terapeuta Cintia Toledano, de 58 anos, afirmou que o serviço trouxe mudanças imediatas. “Ontem choveu, e não houve alagamento aqui na rua. O serviço foi eficaz. As equipes resolveram o problema, a Seminf foi atenciosa e hoje finalizaram com o asfalto. Eu estou muito feliz”, comentou.

Além de resolver problemas de drenagem, a obra fortalece a segurança no tráfego da região, prevenindo acidentes causados por desníveis e buracos. A nova pavimentação também valoriza os imóveis e facilita o acesso de veículos de emergência, transporte público e serviços essenciais.

A conclusão da obra na rua Gersoney dos Santos reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a infraestrutura urbana, beneficiando diretamente os moradores do Parque 10 de Novembro e contribuindo para a melhoria contínua do espaço urbano. Segundo a Seminf, outras intervenções estão previstas em diferentes bairros da cidade, seguindo o planejamento de manutenção e modernização de vias que apresentam problemas históricos de alagamento e desgaste do asfalto.

O investimento em drenagem, aterro e pavimentação completa é fundamental para reduzir impactos de chuvas intensas, principalmente em áreas mais baixas e com histórico de enchentes. Com a conclusão da intervenção, a expectativa é que os moradores enfrentem menos transtornos, além de terem maior segurança e mobilidade no dia a dia.