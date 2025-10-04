A notícia que atravessa o Brasil!

Semsa convoca mais 105 profissionais para reforçar campanha de vacinação antirrábica em Manaus

A nova chamada busca complementar o quadro de profissionais após parte dos selecionados na primeira convocação não atender aos requisitos.

Por Natan AMPOST

04/10/2025 às 14:00

Notícias de Manaus – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou nesta semana a convocação de mais 105 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025, que irão atuar como vacinadores e registradores na Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal 2025, em Manaus. A nova chamada busca complementar o quadro de profissionais após parte dos selecionados na primeira convocação não atender aos requisitos exigidos para contratação temporária.

O período para os procedimentos de admissão inicia na segunda-feira, 6 de outubro, e seguirá até 21 de outubro de 2025, conforme previsto em edital. A lista completa com os nomes dos convocados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.166, publicada na quarta-feira, 1º de outubro. O documento pode ser consultado no portal dom.manaus.am.gov.br.

Uma errata divulgada posteriormente no DOM nº 6.168, de sexta-feira (3), alterou o cronograma para apresentação dos documentos, motivo pelo qual os candidatos devem redobrar a atenção aos prazos e locais de comparecimento.

Etapas de contratação e documentação

Segundo o edital, os convocados devem realizar o envio da documentação exigida pelo site pssemsa.manaus.am.gov.br
antes do comparecimento presencial. Após o envio e a finalização do cadastro no sistema, os candidatos precisam se apresentar munidos de documento de identidade e CPF no período de 6 a 21 de outubro, no auditório da Semsa, localizado na avenida Maceió, s/nº, bairro Adrianópolis, das 8h às 12h.

Os procedimentos são considerados pré-admissionais, e o não comparecimento dentro do prazo estabelecido poderá resultar na perda da vaga. Todos os trâmites seguem as normas do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025, que regula a contratação temporária de profissionais para a campanha.

Funções e condições de trabalho

A campanha antirrábica ocorre entre 1º de outubro e 29 de dezembro de 2025, com o objetivo de imunizar cães e gatos em toda a capital amazonense, prevenindo a transmissão do vírus da raiva, uma doença fatal que ainda representa risco à saúde pública.

Os profissionais contratados terão jornada semanal de 36 horas, de segunda a sábado, das 7h30 às 13h30, e receberão remuneração de R$ 1.518,00, acrescida de 5% de insalubridade em grau moderado, além de salário-família e auxílio-transporte.

Com a nova convocação, a Semsa espera fortalecer as equipes de campo responsáveis pela aplicação das doses e registro dos animais vacinados, garantindo que nenhum bairro da cidade fique sem cobertura durante o período da campanha.

