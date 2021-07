Semsa esclarece sobre uso de vacinas vencidas da AstraZeneca em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em relação à reportagem da “Folha de S. Paulo” sobre o suposto uso de vacinas vencidas no país, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa) informou por meio de nota nesta sexta-feira (2) que, desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19, não houve registro de lotes vencidos na Divisão de Imunização do Município (Divim), nem a aplicação de qualquer dose fora do prazo de validade.

A secretaria esclarece que todos os lotes recebidos são devidamente registrados nos sistemas de informação, onde também são cadastrados os dados do vacinado, local e hora da aplicação da dose, além dos dados do vacinador. As informações são repassadas ao Ministério da Saúde, para monitoramento e transparência do processo de vacinação. A Semsa vai apurar, junto ao DataSus, a possibilidade de erros nos registros no sistema do Ministério da Saúde.

A Semsa orienta que, em caso de dúvidas, os usuários podem abrir manifestação junto à Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do telefone 0800-092-1603 e 98842-6835, exclusivo para mensagens de WhatsApp.