Semsa suspende distribuição de dipirona em unidades de saúde de Manaus; saiba motivo

Para evitar prejuízos na assistência à população, a secretaria informou que os profissionais de saúde da rede municipal foram devidamente orientados a prescrever alternativas disponíveis no estoque do Sistema Único de Saúde (SUS), como paracetamol e ibuprofeno, também indicados para quadros leves a moderados de dor e febre.

Em nota oficial, a Semsa declarou que está adotando medidas emergenciais para restabelecer o fornecimento da dipirona comprimido com a maior brevidade possível. Uma nova aquisição está em análise para suprir a demanda nas unidades de saúde da capital, enquanto a situação do lote atual é investigada.

A Semsa notificou formalmente a empresa fornecedora do lote irregular e informou que seu setor jurídico está conduzindo os trâmites legais cabíveis. A apuração ocorre conforme as exigências dos órgãos de controle e vigilância, e pode culminar em sanções contratuais, caso seja confirmado descumprimento das normas de fornecimento de medicamentos ao poder público.

A suspensão foi comunicada neste fim de semana e atinge unidades básicas de saúde da capital que utilizam o medicamento amplamente para o controle de dor e febre. A falha foi detectada durante as rotinas de monitoramento da qualidade dos insumos farmacêuticos, e imediatamente as autoridades tomaram providências para evitar riscos à população.

